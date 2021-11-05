Эпидемиологическая карта Литвы – число новых случаев растет только в 10 муниципалитетах

Эпидемиологическая карта показывает, что число новых случаев растет только в 10 муниципалитетах. В остальных пандемия идет на спад.

Количество новых случаев растет в Вильнюсе, Укмергском районе, Висагинасе, Мариямполе, Казлу Руде, Калварии, Вилкавишкском районе, Ретавасе, Кретингском районе и Неринге.

Lapkričio 5 dienos pandemijos dinamikos žemėlapis. © Statistikos departamento nuotr.

Средний показатель по Литве за последние 14 дней на 100 000 жителей составляет 1389,6 случаев, доля положительных тестов - 17,9%.

Лучше всего дела обстоят в Пагегяй (449,1 случаев на 100 000 жителей), хуже всего по-прежнему в Клайпеде - 2047,6.