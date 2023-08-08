Электронные платежи в Литве становятся популярнее, но потребность в наличных сохраняется

"(...) В Литве и других странах Балтии все больше случаев, когда жителей побуждают как можно меньше пользоваться наличными деньгами, например, есть кафе, которые принимают оплату только картой, различные предприятия ищут способы сделать так, чтобы потребители могли оплачивать товары с помощью мобильных приложений (...)", - сказал Ромас Черешка, руководитель Службы управления средствами и торгового финансирования банка Citadele в странах Балтии.

По его словам, пришло время, когда на рынках, где жители обычно расплачиваются наличными, часто предлагают и другие варианты оплаты. Например, некоторые мелкие торговцы, по словам эксперта, уже установили приложение, позволяющее без дополнительного оборудования использовать мобильный телефон в качестве считывателя электронных карт, пытаясь таким образом оправдать ожидания покупателей.