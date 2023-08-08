Электронные платежи в Литве становятся популярнее, но потребность в наличных сохраняется

"(...) В Литве и других странах Балтии все больше случаев, когда жителей побуждают как можно меньше пользоваться наличными деньгами, например, есть кафе, которые принимают оплату только картой, различные предприятия ищут способы сделать так, чтобы потребители могли оплачивать товары с помощью мобильных приложений (...)", - сказал Ромас Черешка, руководитель Службы управления средствами и торгового финансирования банка Citadele в странах Балтии.
По его словам, пришло время, когда на рынках, где жители обычно расплачиваются наличными, часто предлагают и другие варианты оплаты. Например, некоторые мелкие торговцы, по словам эксперта, уже установили приложение, позволяющее без дополнительного оборудования использовать мобильный телефон в качестве считывателя электронных карт, пытаясь таким образом оправдать ожидания покупателей.
Несмотря на все более активное внедрение электронных платежей, данные исследования свидетельствуют о том, что 64 проц. жителей Литвы используют наличные деньги для оплаты товаров на рынке, а 54 проц. опрошенных – при посещении конкретных мест, где банковские карты не принимаются. Аналогичные результаты и в других странах Балтии: в Латвии 61 проц. жителей расплачивается наличными за товары на рынке, в Эстонии – 49 проц., а при посещении конкретных мест, где не принимают банковские карты, наличными платят 45 проц. латвийцев и 60 проц. эстонцев.
Как показывают результаты опроса, литовцы чаще расплачиваются наличными, чем эстонцы или латвийцы – 8 проц. респондентов в Литве указали, что никогда не пользуются банковскими картами и всегда расплачиваются только наличными, в Латвии этот способ оплаты выбирают 5 проц., а в Эстонии – всего 3 проц. жителей.
Отмечается, что наличный расчет чаще выбирают люди старшего возраста – 50-59 лет. Они составляют 8 проц. опрошенных в Литве и 7 проц. в Латвии. В Эстонии наличными чаще всего рассчитываются жители в возрасте 30-39 лет. Они составляют 4 проц. опрошенных.
Репрезентативный опрос жителей стран Балтии по заказу банка Citadele в мае провела компания Norstat. В каждой стране было опрошено как минимум по тысяче жителей в возрасте 18-74 лет.