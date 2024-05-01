Экзархату Константинопольского патриархата в районе Антакальнис планируется выделить помещения для резиденции

Соответствующее постановление правительство приняло 29 апреля. В документе сказано, что несколько зданий на ул. Антакальнё, 10, будут переданы православным на 10 лет. Это предложение должно одобрить все правительство.
Православные обратились с такой просьбой в правительство еще в марте 2024 года.
Сейчас зданиями на ул. Антакальнё, 10, управляет Минкульт.
Напомним, что в апреле православные Константинопольского патриархата собирались на первую ассамблею литовского экзархата. На ней было принято решение построить в Вильнюсе православный храм, утверждены уставы экзархата, избран совет священнослужителей.
Министерство юстиции в феврале этого года предоставило юридическое признание православной общине Константинопольского патриархата. Благодаря этому было получено финансирование – больше 77 000 евро.
Экзарх Константинопольского патриарха в Литве иеромонах Иустин Кивилоо совершил свое первое богослужение в Вильнюсе 6 января этого года.
В 2022 году пятеро священнослужителей были отстранены от служения по решению Московского патриархата после критики в адрес Московского патриарха Кирилла, поддержавшего агрессию России против Украины. Однако в Литовской православной церкви тогда заявили, что священники получили строгие приговоры за нарушение присяги, ложные сообщения и т. д.