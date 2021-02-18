Лектор Литовского университета медицинских наук, доктор биомедицинских наук Римас Янкунас сказал, что предлагает отказаться от ношения масок на улице при соблюдении безопасной дистанции.

Он сказал, что в основе его позиции лежит немало научных статей.

"Риск заражения возникает в результате продолжительного контакта. Если мы просто разминулись на улице с человеком, даже не соблюдая дистанции, это длилось несколько секунд, то в таком случае никакого риска нет", – сказал Янкунас.

Он подчеркнул, что люди соблюдают требования там, где это необходимо. Специалист сказал, что такое жесткое требование носить маски на улице существует только в Литве.

"Везде иначе в нашем регионе. Даже в Польше все проще", – сказал он.

В Латвии маски надевают в помещениях, если там находится больше чем 1 человек. В Польше маски надо носить во всех общественных местах, но исключения составляют парки, пляжи, леса, там маски не надо надевать.

Янкунас напомнил, что главная угроза - продолжительный прямой контакт.

"Нужны такие маски, какие нужны и там, где это необходимо. Если мы ходим в маске на улице, они только создают дискомфорт. Если мы, находясь в группе людей, прикрываем рот и нос платком, то мы только обманываем себя. Дистанция важнее маски", – заметил он.

Собеседник считает, что и во время первого карантина, еще весной, требование носить маски на улице было нелогичным.

"Они нужнее в помещении, чем на улице. Проблема в помещении - плохая вентиляция, она должна быть хорошей, в помещении не должен задерживаться воздух. Почему нет требования к бизнесу обеспечить хорошую вентиляцию? Пусть открываются те, у кого хорошая вентиляция, регулируют потоки людей, так снизится риск", – заметил Янкунас.

С Янкунасом согласился профессор Каунасского технологического университета Дайнюс Мартузявичюс. Он напомнил, что этот порядок ввели для перестраховки.

"Вспомните, как это требование вводили. Я тогда сказал, что это слишком жестко, поскольку в помещении риск заражения выше. На улице вероятность заражения мала. Тогда такое решение приняли, чтобы все надели маски, чтобы не было интерпретаций", – вспоминал весенний карантин профессор.

"Сейчас я одобряю соблюдение дистанций на улице, это важнее масок. Их надо надевать, когда собирается больше людей", – советовал Мартузявичюс.

На вопрос, надежнее ли две маски, Мартузявичюс сказал, что вторая маска просто лучше прижимает первую. Вместо двух масок лучше надевать респиратор, советует профессор.