Эксперты раскритиковали рекламу Вильнюса: сами демонстрируем наши страхи

"Новый клип Go Vilnius привлекает внимание, вызывает эмоции. Эта провокация делает свое дело. Но, когда выбирают такое решение, мне хотелось бы не менее веского введения второй части или знания, что если ты иностранец и увидел это видео, то, погуглив, тебя будет атаковать большой поток позитивной информации и картинок с Вильнюсом. Это не первая провокация Go Vilnius, попытка бросить вызов аудитории, приглашая ее проверить, сколько правды в такой провокации. Это парадокс, сами мы хихикаем, когда смотрим клип, поскольку в нем масса стереотипов, но, понимая, что это может увидеть иностранец, мы чувствуем себя неуютно, не хотим показывать себя такими. Могут быть разные способы обратить на себя внимание, этот рискованный, но если мы верим, то у нас есть что показать миру, отрицая эти стереотипы, мы не должны бояться такой кампании", – заметила она.