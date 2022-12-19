Эксперты предлагают Литве увеличить пенсионный возраст: в будущем может не хватить денег на выплаты

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прогнозирует, что количество жителей старше 65 лет со временем удвоится во всех странах. Это значит, что будет мало работников, а получателей пенсий - много. По этой причине не хватить государственных выплат для пенсионеров.

Глава Фонда социального страхования ("Содры") Юлита Варанаускене заверила, что сейчас пенсионная система в Литве "здоровая", однако она согласна, что через несколько лет система может столкнуться с нехваткой средств на выплату пенсий. По ее словам, с этой проблемой сталкивается не только Литва, но и все страны Западной Европы.

"С демографической статистикой не поспоришь, ведь дети, которые не родились в этом году, не будут платить налоги, а сколько через несколько десятилетий будет жителей старше 65 лет, несложно прогнозировать. Сейчас система "здоровая", она сама себя содержит. Взносов поступает немного больше, чем мы выплачиваем пенсий. Это результат повышения пенсионного возраста, который в 2026 г. достигнет 65 лет.

С 2012 г. число получателей пенсий ежегодно сокращается на 6000 человек. Пенсии получают не только пенсионеры по старости, но и инвалиды. Из-за повышаемого пенсионного возраста, каждый год на пенсию выходит на 9000 человек меньше.

Мы подсчитали: если бы сейчас пенсионный возраст не повышали, то число пенсионеров уже сейчас росло бы на 3000 в год. Пока у нас число пенсионеров снижается, доходы в фонд растут.

Однако, планируя 2027 г., мы допускаем, что число пенсионеров вырастет. Мы видим, что в будущем поступлений будет меньше, чем потребуется средств для выплат пенсий. Это будет через 5–6 лет. Прогнозы начнут меняться с 2027 г.", – сказала Delfi Варанаускене.

Сейчас система социального страхования и пенсионная система финансируется за счет двух источников: взносов застрахованных и страхователей, а общая часть пенсии выплачивается из госбюджета (в него идет подоходный налог).

На вопрос, откуда с 2026 г., когда станет больше пенсионеров, будут брать деньги на пенсии, Варанаускене указала два источника. По ее словам, в будущем, возможно, придется снизить ожидания, связанные с размером пенсий.

"Чтобы сохранить пенсию на определенном уровне, нужно либо искать другие источники финансирования, либо пересмотреть свои ожидания в связи с размером пенсии, чтобы всем хватило на пенсии", – заметила она.

Способы снижения давления на пенсионную систему есть разные.

Эксперты ОБСЕ предложили повысить пенсионный возраст. Точнее индексировать его в зависимости от прогнозов продолжительности жизни.

Председатель парламентского Комитета социальных дел и труда Миндаугас Линге сказал, что иногда в дискуссиях о повышении пенсионного возраста возникает парадоксальная ситуация.

"Что касается предложения ОБСЕ, направление понятно – введение любых индексов в систему имеет критерий объективности и помогает избежать субъективных решений. Но если присмотреться к деталям, то ОБСЕ предлагает связать пенсионный возраст с вероятной продолжительностью жизни. Это значит, если продолжительность жизни растет, растет и пенсионный возраст.

Н у нас есть и другой, неблагоприятный для Литвы знаменатель, вероятная продолжительность здоровой жизни у нас намного ниже вероятной продолжительности жизни.

Возникает парадокс. ЕК в своей Зеленой книге говорит о стареющем обществе так, что если Литва не будет принимать никаких решений, то пенсионный возраст должен быть 72 года. Понятное дело, вероятная продолжительность жизни мужчин в Литве даже не достигает такого порога. В этом и кроется парадокс - мы отмежевываемся и привязываемся к такому критерию, который неадекватен в силу специфики страны", – сказал Линге.

Соцмин отметил, что до 2026 г. никакие решения, связанные с повышением пенсионного возраста приниматься не будут.

"В стареющем обществе важно не только то, сколько получателей пенсий, но и то, сколько налогоплательщиков. Если повысить пенсионный возраст, сможет ли рынок труда принять людей старшего возраста? Если рынок труда к этому не приспособится, то механическое повышение пенсионного возраста вряд ли поможет государству. Сами эксперты ОБСЕ обратили внимание на то, что механическое повышение пенсионного возраста не поможет, если не будет решаться вопрос продолжительности жизни", – сказано в сообщении Соцмина.

Почему нынешние власти не готовятся к проблеме, которая возникнет после 2026 года?

"Жители уже сейчас чувствительно реагируют на повышение пенсионного возраста до 65 лет. Если сейчас, когда еще протекает процесс повышения, мы снова примем решения, реформа будет накладываться на реформу, это пошлет обществу отрицательный сигнал, не будет доверия к принятым ранее решениям. Мы должны думать и готовиться к тому, что будет после 2026 г., но не должны форсировать и пропихивать дополнительные решения", – считает Линге.

Участники беседы не рискнули прогнозировать, на сколько могли бы повысить пенсионный возраст.

Варанаускене только отметила, что это не должно быть намного больше 65 лет.

"Эксперты ОБСЕ выполнили математические подсчеты и вывели результат - 72 года. Есть другие факторы и планы, Как государства могут получить дополнительное финансирование. Если все вместе сложить, можно подсчитать, каким мог бы быть пенсионный возраст. Но с учетом реальностей настоящего, можно выбирать любую цифру – 75 или 78 лет, но если люди не смогут работать, это проблему не решит. Надо учитывать не только демографические показатели, но и вводить дополнительные факторы при подсчете.

На сегодняшний день нет страны, где бы пенсионный возраст был выше 67 лет. На конференции в Вене коллега-датчанин сказал, что он прогнозирует пенсионный возраст – 75 лет. (...) но я не думаю, что сегодня мы можем говорить о более высоком пенсионном возрасте, чем 65 лет", – сказала Варанаускене.

Экономист, президент Вильнюсской ассоциации промышленности и бизнеса Сигитас Бесагирскас критически оценивает предложение ОБСЕ, но считает повышение пенсионного возраста неизбежностью. Он обратил внимание на то, что по мере повышения пенсионного возраста у нас будут люди с 55 до пенсионного возраста, которые не смогут работать по состоянию здоровья.

"Демографическая ситуация такая, какая есть, и у нас нет иного выбора. Основная проблема – человек определенного возраста не сможет работать, хотя еще ему рано на пенсию (...)", – сказал он.

Бесагирскас заметил, что в Литве не хватает работников, поэтому и работниками пенсионного возраста никто не брезгует.

Варанаускене сказала, что проблему можно решать не только путем повышения пенсионного возраста - повышение рождаемости, поощрение иммиграции трудоспособных людей, повышение налогов.