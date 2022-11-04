Эксперты ООН: наказание за хранение малого количества наркотиков в Литве непропорционально

По мнению представителей Литвы и зарубежных стран, необходимо изменить действующую политику контроля над наркотиками, табаком и алкоголем.

По их мнению, эта политика должна обеспечить адекватные наказания, необходимую помощь и защиту для людей, которые хотят преодолеть зависимость.

"Дубина уголовного преследования ничего не изменила. Люди, которым грозит уголовное преследование, боятся обращаться к врачам", — заявил во время пресс-конференции в Вильнюсе в пятницу Витянис Андрюкайтис, специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Европе, член Комиссии ООН по наркополитике для стран Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии.

Эксперты утверждали, что планируемые изменения в наркополитике должны установить административную ответственность за хранение наркотиков в небольших количествах для личного употребления.

"Вчера специалисты сказали нам, что количество тестируемых на ВИЧ в Литве слишком мало, доступность шприцев слишком низкая, количество тестов также низкое, показатели плохие, а лечение этих людей незначительное. А значит закон, который был принят в 2017 году, увеличивает черный рынок, увеличивает количество потребителей, мешает людям получать лечение, а также клеймит людей", - отметил В. Андрюкайтис.

По словам бывшего президента Польши, председателя Комиссии ООН по наркополитике для стран Восточной и Центральной Европы, Центральной Азии Александра Квасьневского, планируемые изменения наркополитики в Литве будут способствовать осуществлению профилактики наркозависимости.

"Литва в настоящее время сталкивается с проблемами в связи с уголовными, а не административными наказаниями. Поэтому необходимо предпринимать активные действия на государственном уровне и планировать кардинальные изменения в наркополитике", - полагает он.

"К сожалению, криминализация просто не работает, но такова реальность. Я молюсь, чтобы в Литве был изменен Уголовный кодекс", — сказал Павел Бем, бывший мэр Праги и член комиссии.

В ноябре прошлого года сейм рассмотрел поправку члена фракции Партии Свободы Морганы Даниеле об отмене уголовной ответственности за приобретение и хранение наркотических средств в небольшом количестве, и замене ее административной ответственностью.

Тогда такое изменение не было принято сеймом.

В 2018 году сейм дважды отклонял поправки о декриминализации хранения наркотических веществ в небольших количествах.

Уголовный кодекс за незаконное хранение наркотических средств или психотропных веществ без цели их распространения теперь предусматривает штраф, арест или лишение свободы на срок до двух лет.