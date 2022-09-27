Эксперт убежден: стрельба в России - хорошо запланированные операции спецслужб

Он сказал LNK, что ему стрельба в комиссариате напоминает продукт фабрики троллей.

"Мне это напоминает не очень удачный сценарий, материал неудачной режиссуры. С другой стороны – в России так бывает, случается. Есть иной вопрос – было ли это спонтанно. Или же все происходящее отчасти или полностью запланировано спецслужбами. Очень много вопросов, а ответов нет – зачем человеку идти туда и стрелять. Почему речь губернатора была подготовлена как по учебнику", – сказал Навис.

По его словам, в самом видео стоящий на коленях стрелок не напоминал "человека, который сделал что-то плохое".

"Этот человек не казался растерянным, он спокойно произносил слова, как горох об стену, рассказывал весело, кто он. Что я хочу сказать – мы, скорее, видим срежиссированный цирк, больше для внутреннего использования, не для заграницы. Так, наверное, хотят показать, что в России полный хаос, что российские парни, мужчины бегут от мобилизации. Часть бежит, это правда. С другой стороны – во всем этом тумане сознательно хотят спрятать другие процессы, возможно, очень опасные", – сказал Навис.

Он призывал не забывать, что в России масса молодых людей без напряжения идет по призыву.

Оба происшествия Навис связал с беспорядками в этой сфере. Собеседник LNK сказал: "Я это связал бы и со стрельбой в школе, к сожалению, там погибли дети. Это происходит именно там, где не так давно наблюдались некоторые беспорядки со стороны родственников, матерей погибших военных".

Delfi напоминает, что в школе Ижевска 26 сентября погибли 17 человек (из них 11 - дети), еще 24 (из них 22 - дети) получили разные ранения. По словам полиции, агрессор 34-летний бывший ученик этой школы покончил с собой. О мотивах его действий ничего не сообщается. Упоминалось, что стрелок был в черной нацистской униформе.

Навис сказал, что российские спецслужбы осуществляют уже отработанный сценарий – пугают своих, добиваясь подчинения.

"Я считаю, что эти события, а их, вероятно, в будущем будет больше, связаны именно с желанием вызвать настрой и готовность идти в Украину и там грабить, насиловать, убивать, жечь", – считает собеседник.

Литва с 19 сентября не впускает в Литву туристов из России через наземную границу, однако они по-прежнему могут прилетать в Литву, если у них есть шенгенские визы.

Навис считает, что такая ситуация представляет угрозу среднего уровня. Он подчеркнул, что Кремлю на руку люди, бегущие от частичной мобилизации.

"Грядет зима, чем больше хаоса будет у нас на границе, тем больше шансов эту ситуацию использовать для находящихся здесь агентов. Я бы оценивал ситуацию как угрозу среднего уровня и, наверное, она ухудшится. Поскольку заявления некоторых политиков о том, что надо впускать всех бегущих от мобилизации россиян, мне не кажутся рациональными и логичными", – сказал Навис.