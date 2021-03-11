Эксперт рассказал, чего не делать жителям после появления трещин в стенах дома

Воце-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас в передаче "День на Delfi" сказал, что сегодняшние выводы позволяют утверждать, что дом безопасен, но на этом вся история не заканчивается.

"Каждое расследование заканчивается какими-то выводами, подписанными экспертами, профессионалами. Мы не сомневались в них, но дом все же "живет" своей жизнью и перемены наблюдаются. В данном случае, когда строили верхнюю его часть, где находятся квартиры, были сомнения у самих строителей и архитекторов в безопасности конструкции.

Все уже читали об этом, очевидно, что осуществление этого проекта, а потом разрешение инспекции по строительству на эксплуатацию здания, не устранили брак и проблемы, к сожалению, они не покидают жителей дома. Что касается выводов, сделанных вчера вечером и сегодня утром, эксперты осмотрели конструкции здания, все визуальные трещины, и сообщили, что дом можно эксплуатировать, конечно, это не означает, что этим все закончится", – сказал Бенкунскас.

По его словам, хуже ситуация в Вильнюсе с 40-50-летними многоквартирными домами.

"В Вильнюсе много многоквартирных домов. У нас их больше 9000, по сути многие построены в советское время, они еще не модернизированы, их состояние хуже всего, что касается домов, построенных в независимой Литве, то может и есть такие отдельные случаи, но их не так много, чтобы абсолютизировать ситуацию.

Самая плохая ситуация с домами, которым 40-50 лет. В больше 150 из них нужно в срочном порядке проводить ремонт, нужны серьезные инвестиции", – сказал Бенкунскас.

Эксперт в сфере недвижимости Арнольдас Антанавичюс сказал, что этот дом - скорее исключение, чем правило.

"С технической точки зрения новые постройки всегда демонстрируют какие-то смещения в первые годы, не стоит удивляться, когда на свежевыкрашенных стенах появляются трещины, но тут речь идет о другом. Здание стоит достаточно много лет, такого быть не должно, а если это происходит, похоже, это технический брак, технические проблемы.

Я не хочу говорить, что это пример новостроя, что это характеристика всех новых домов. Это скорее ложка дегтя в бочке меда, ведь сейчас в общественном пространстве люди стали ругать новые дома, говорить, что старые лучше, но тут есть о чем поспорить. Конечно, в Вильнюсе и в других городах есть примеры некачественных новых построек, но это, скорее исключения, а не правила", – сказал эксперт.

На вопрос, что делать людям, живущем в доме, где потрескались стены, он сказал, что не надо спешить с принятием решений. По его словам, получить какую-то компенсацию было бы сложно.

"Совет - не спешить, ведь в таком контексте - это решение, обусловленное паникой и спешкой. Сейчас не должно быть каких-то резких движений, ведь резонанс в общественном пространстве большой, я так понимаю, продать там квартиру сейчас было бы сложно, не знаю, решила бы что-то низкая цена, ведь человек, покупающий жилье, также думает о безопасности", – сказал эксперт.