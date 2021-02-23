Он сказал, что радовавшие специалистов тенденции изменились после 21 февраля.

"Первый и интересующий всех вопрос – что с третьей волной. Мы считаем, что положительные тенденции остановились. Мы видим это по динамике показателя заболеваемости за последние 14 дней на 100 000 жителей и по росту числа положительных тестов. Кроме того, мы видим, что показатель репродуктивности вируса - R - выше 1. После Рождества он был ниже 1 – эпидемия шла на спад. Сейчас мы видим, что он выше 1. Этот рубеж был перейден 21 февраля", – сказал Станкунас.

Он сказал, что замедление сокращения числа новых случаев не связано с послаблениями, введенными с прошлой недели.

Однако, есть и неплохие показатели, считает Станкунас. Это, по его словам, тот факт, что уже три дня количество смертей от коронавируса ниже 10.

"Такого не было больше 100 дней", – сказал он. В последний раз такой показатель смертности был 8 ноября.

Новые данные мобильности показывают рост этого показателя с начала января. Но мобильность на докарантинный уровень не вернулась.

"Немного видны тенденции меньшей мобильности вильнюсцев, более мобильны клайпедчане и жители Шяуляй", – сказал профессор. Он призвал общество сплотить силы и преодолеть этот сложный этап.

"Люди устали, мы это понимаем. (…) У экспертов нет зеленых паспортов или еще чего-то, мы также живем, это проблема. Все устали, устали все в мире. В некоторых странах эта усталость выражена акциями протеста. Возможно, людям не хватает сил, мотивации для соблюдения требований. Но то, что мы сделали, с почти 1500 случаев на 100 000 жителей до 250 сейчас - это сделали не эксперты, ни президент, ни премьер, это сделали люди. Я думаю, мы должны видеть сделанное, собрать силы и дальше идти к снижению показателя", – сказал Станкунас.