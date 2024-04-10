Эксклюзивные кадры: на видео зафиксировано, как вильнюсец стрелял в охранника магазина Rimi

Напомним, что вильнюсец стрелял в охранника магазина Rimi 19 октября 2021 года после обеда, в 16.05 ч., в Вильнюсе, на ул. Л.Асанавичютес.
Конфликт между охранником и Варнасом разгорелся из-за того, что посетитель отказался надеть медицинскую маску, как того требовали действующие правила (дело было во время пандемии COVID-19).
Клиент повздорил с охранником Нериюсом Дулкснисом (1983 г.р.), толкал его, потом выбежал из магазина. Что произошло потом, запечатлено на видео, которое порталу Delfi передал сам обвиняемый.
На видео видно, что Варнас быстро уходит из магазина, охранник догоняет его и толкает в спину. Варнас достает легальный пистолет Glock и прицеливается в Дулксниса, тот применяет слезоточивый газ. Варнас отворачивается, охранник бросается к нему, и в этот момент Варнас стреляет.
После этого инцидента Варнас был на 1,5 месяца взят под арест, у него дома провели обыск и обнаружили 101 нелегальный патрон.
Варнаса обвиняют в нанесении тяжкого ущерба здоровью человека, находящегося при исполнении обязанностей, опасным для общества способом (УК 2, 7, 10 ч. 135 ст.) и незаконном хранении патронов (УК 2 ч. 253 ст.).
Судья Паулюс Вершякис вынесет решение по этому делу 17 мая.
Прокурор Вилюс Паулаускас просил приговорить Варнаса к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Обвиняемый до этого ни разу не был судим, был наказан только за превышение скорости. Мужчина - магистр физики Вильнюсского университета.
Пострадавший просит присудить ему 70 000 евро в качестве возмещения морального ущерба. Дулкснис, которому Варнас прострелил обе ноги, перенес 6 операций, до сих пор он должен ограничивать физические нагрузки.
В суде охранник сказал, что во время конфликта он информировал Варнаса, что вызовет полицию, поэтому пытался задержать его, но Варнас ушел.
"Я хотел повалить его на землю и надеть на него наручники", – объяснил охранник.
Варнас сказал Delfi, что с самого начала расследование было необъективным.
"Например, были уничтожены все видео, на которых видно, что прежде меня кассиры обслуживали, когда я приходил без маски. Rimi прислал лишь несколько обрезанных видео по 9-10 секунд, где видно, как я вхожу или выхожу из магазина. Других охранников никто не опрашивал", – сказал Варнас.
Он ранее говорил журналистам, что стрелял в целях самозащиты.
"Я болею астмой, у меня бывают обострения, носить маску мне трудно. У меня была справка, в этот Rimi я около 3 месяцев ходил без маски. Меня там все знали, кассиры меня обслуживали", – сказал Варнас.
В тот день, по словам Варнаса, к нему подошел охранник, попросил надеть маску. Варнас попросил его показать служебное удостоверение. По словам обвиняемого, охранник отказался и сказал, что вызывает полицию. "Я сказал ему: иди, вызывай, а сам ушел... Когда он меня догнал, я еще раз попросил предъявить удостоверение, но вместо этого охранник распылил газ. Я, конечно, стал защищаться, мне было плохо, газ попал в глаза и в рот", – рассказал Варнас.