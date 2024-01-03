Экс-прокурор осужден за злоупотребление положением и подделку документов

 
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Dainius Kunigėlis ir Mantas
Dainius Kunigėlis ir Mantas
ФОТО: DELFI montažas

Вильнюсский окружной суд рассмотрел заявление прокуратуры Вильнюсского округа в связи с делом в отношении бывшего прокурора Дайнюса Кунигелиса, которого обвиняли в злоупотреблении служебным положением и подделкой документов. Суд признал прокурора виновным и приговорил к штрафу в размере 7000 евро.

Расследование в отношении Кунигелиса было начато по требованию генпрокурора Литвы Ниды Грунскене.

Согласно материалам дела, Кунигелис злоупотреблял своим положением и полномочиями при принятии решения о возбуждении расследований в рамках уголовных дел, не передал дело с составленным обвинительным актом в суд, скрывал дело от дальнейшего процесса, а позже подделывал документы, упразднив назначенные обвиняемым меры пресечения и т.д. Это расследование было возобновлено, сейчас в его рамках проводят процессуальные действия.

Вильнюсский окружной суд принял решение по делу Кунигелиса и назначил ему штраф в размере 10 500 евро, который, руководствуясь 1 ч. 64 ст. УК ЛР был уменьшен до 7000 евро.

О бывшем прокуроре Кунигелисе портал писал здесь.

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