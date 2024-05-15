Экс-депутату Гражулису грозит дело за демонстрацию советской символики

В связи с упомянутым делом в среду экс-политик был вызван в Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа.

"Вызван для ознакомления с материалами в соответствии со статьей 524 Кодекса об административных правонарушениях", – сообщил агентству Elta представитель полиции Томас Браженас.

По его словам, П. Гражулиса попросили принести в полицию вещественные доказательства, форму, которая у него была на митинге 26 октября.

За демонстрацию советской символики закон предусматривает штраф от 300 до 700 евро.

Союз народа и справедливости сообщил в среду, что его лидер П. Гражулис принесет в Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа форму, которую он хотел передать спикеру Сейма Виктории Чмилите-Нильсен, однако из-за этой формы против политика возбуждено еще одно дело.