"Мировые банки забрали один из ингредиентов вечеринки, поэтому сейчас она не очень веселая", – сказал о повышении процентной ставки экономист.
"Центробанки быстро повышают процентную ставку, это вытягивает деньги из экономики. Если в 2020 г. в экономику влили много денег <...>, в Литве стало расти число выдаваемых кредитов, то сейчас мы наблюдаем обратную тенденцию – денег становится меньше <...>, а это совпадает с ослаблением поставок, товаров становится больше.
Скачок цен на энергию сейчас не такой большой, какого опасались, цены на нефть вернулись на уровень прошлого, позапрошлого года, поэтому на самом деле у нас сложилась такая ситуация, когда у нас много товаров, не очень дорогая энергетика, но самый большой вызов - нехватка денег", – сказал экономист.
По словам Маурицаса, нынешнюю ситуацию еще можно было бы охарактеризовать так: огромный костер инфляции - с одной стороны в него банки льют "воду", чтобы погасить, а правительства льют в костер керосин.
"Вероятно, что центробанки победят в этой борьбе, поскольку растет процентная ставка, растет стоимость кредитов, желание тратить понемногу снижается. В этом году я верю в снижение расходов и в появление разговоров о балансе бюджета. Не удивляйтесь, если весной, летом или осенью во время планирования бюджета мы услышим о повышении налогов, введении новых налогов, замедлении роста расходов, чтобы сбалансировать бюджет", – предупредил экономист.
Он прогнозировал, что со стороны бизнеса все чаще будем видеть акции, снижения цен, а высокой инфляции, видимо, в этом году не будет.
"Но, вероятно, что вырастет число банкротств, уровень безработицы", – сказал он и заметил, что ситуация может напоминать игру, во время которой кто-то лишается свободного стула, когда надо сесть после того как смолкает музыка.
2024 год, по его словам, может быть хорошим годом для экономики.
"Инфляция, вероятно, будет более-менее обуздана, а центробанки, увидев, что грядет рецессия, перестанут повышать процентную ставку, снизят ее, поэтому в 2024 г. может быть вернемся к пути надежного роста, который в Литве наблюдался с 2015 по 2019 гг.", – прогнозировал Маурицас.
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