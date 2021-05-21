"После того как увеличили расходы, никто не захочет их снижать. Захотят, чтобы росли пенсии, социальные выплаты, зарплаты, а доходы бюджета необязательно будут расти в том же темпе. Поэтому, вероятнее всего, вскоре достанут карту повышения налогов", – сказал экономист в передаче "День на Delfi".

По его словам, то, что в этом году планируют потратить на 4 млрд. больше, чем соберут в бюджет, побудит рост и даже перегрев экономики.

"Литовская экономика после пандемии полностью восстановилась, одна из первых в ЕС в первом квартале этого года она превысила уровень до пандемии с точки зрения ВВП и занятости. Сейчас работников больше, чем было до пандемии, уже не говоря о быстром росте промышленности, который наблюдается больше года, и росте зарплат, который не останавливался", – сказал старший экономист Swedbank Мачюлис.

По словам вице-президента Литовской конфедерации бизнеса Марюса Дубниковаса, критика оппозиции о непростительном росте госдолга сейчас необоснована.

"Мы не выделяемся на фоне показателей в ЕС по размеру долга, у нас есть пространство для роста. Конечно, рост должен быть надежным", – сказал Дубниковас.

По его мнению, предусмотренные дополнительные расходы неизбежны: "260 млн. -на здравоохранение, еще 229 млн. на средства занятости, простои, субсидии… Надо понимать, что большая часть этих средств идет на борьбу с COVID-19". Хорошие новости ждут одиноких пенсионеров, "Содра" будет выплачивать им дополнительную пенсию.

Мачюлис сказал, что сейчас важен рост покупательной способности этой группы общества.

"Относительная нищета в этой группе самая большая, поэтому меры, повышающие их покупательную способность, приветствуются. На данном этапе, видимо, будем наблюдать большую инфляцию. Работники и работодатели ведут переговоры, зарплаты отражают ожидания этой инфляции. Конечно, это должно отражаться и на доходах пенсионеров по старости", – сказал экономист.

Дубликовас сказал, что в вопросе пенсий, положительные тенденции намечаются в долгосрочной перспективе: "Перспективы хорошие, поскольку при такой средней зарплате, естественно, растет и сбор налогов. Один из важнейших моментов - демографическое положение. Литва растет – как за счет людей, возвращающихся из-за границы, так и за счет приезжающих из-за границы работать и жить в Литве. Чем лучше будет демографическое положение, тем лучше будут пенсии. Тут оптимизма немало".

"Содра" во вторник сообщила, что средняя зарплата в Литве составляет 1465 евро.

По словам Мачюлиса, интересна и причина роста - большое количество свободных рабочих мест.

"Это последствие нехватки работников. В апреле было зарегистрировано 40 000 свободных рабочих мест. Никогда прежде в истории Литвы не было столько свободных рабочих мест. И это еще до окончания карантина, когда гостиницы и сектор общепита не работают на полную мощность. Можно представить, что будет во втором квартале, когда будет не хватать работников и увеличатся переговорные позиции работников", – сказал он.