"Удивляет то, что вклады жителей Литвы в банках в последние несколько месяцев росли, несмотря на высокую инфляцию", – сказал он.
Рост вкладов, по оценке экономиста - признак того, что жители стали меньше тратить.
"Это значит, что часть людей видит высокие цены и начинает экономить, замораживать, ограничивать свое потребление. Они копят деньги на покупку необходимых товаров и услуг", – сказал экономист.
По его словам, это отражается и в статистике розничной торговли.
"Есть и другие признаки того, что нынешняя высокая инфляция уничтожает потребление в Литве. Например, в июле, по сравнению с июлем 2021 года, продажи горючего сократились на 6%. Даже розничная торговля продуктами питания сократилась почти на 9%. Это значит, что люди реже покупают еду, может, покупают более дешевые продукты, отказываются от тех продуктов, без которых можно прожить. Отказываются от электроники, от компьютеров", – заметил Изгородин.
Напомним, что в четверг Департамент статистики сообщил, что годовая инфляция в августе составила 22,4%. Цены на потребительские товары за год выросли на 26,5%, на услуги – на 12,5%.
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