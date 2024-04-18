Экономист предлагает ввести налог на сахар: бюджет получит 100 млн. евро

В минувшую среду премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила о создании специального фонда для сбора средств на оборону.

Мачюлис приветствует такое предложение власти и считает, что оно внесет больше ясности при выделении средств на оборону. Кроме того, по его словам, наличие фонда позволит убедиться в том, что "деньги не будут разбазарены".

"Это своевременное решение. Очень ясный целевой фонд, в который пойдет часть налогов и других средств (...) на финансирование обороны", – сказал он.

По словам экономиста, такой фонд можно будет пополнить средствами дивидендов госкомпаний или деньгами, вырученными за счет продажи зданий, добровольными пожертвованиями бизнеса.