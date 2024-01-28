Экономист: положительная иммиграция в Литве сохранится до конца десятилетия

"Согласно нашим прогнозам, положительная иммиграция в Литве сохранится до конца текущего десятилетия. Тенденции отрицательной иммиграции предыдущих двух десятилетий не должны повториться", – сказал экономист.
По его словам, из-за положительной иммиграции занятость в Литве "остается на рекордной высоте", но в этом году в страну приедет меньше иммигрантов, чем в прошлом.
"Занятость в Литве остается рекордной высокой, этому способствует положительная иммиграция, она такая 6 лет подряд, по прогнозам этого года, в 2024 г. она также будет положительной", – сказал экономист Swedbank.
"В этом году она будет в два раза ниже, чем в прошлом. В прошлом за счет иммиграции численность населения выросла на 26 000, в этом увеличится на 13 000", – заметил Мачюлис.
В прошлом году в Литву на заработки приехало 50 000 иностранцев, в основном – из Беларуси, Узбекистана, Украины, Киргизии, растет число иммигрантов из Таджикистана, Казахстана и Азербайджана.
По данным Фонда социального страхования ("Содры"), в 2023 г. по договору литовские работодатели трудоустроили 70 000 работников из третьих стран (не граждан ЕС).
Больше всего таких работников принял транспортный сектор, сектор охраны – 38 000 (54%), строительный сектор – 13 000 (18%), другие секторы – 20 000 (28%).
По данным на 1 января 2024 г., в Литве про трудовому договору работали 131 500 граждан третьих стран, больше всего - около 73 000, – в транспортном секторе, секторе охраны, в строительном секторе – около 22 000, в обрабатывающей промышленности – почти 13 000.