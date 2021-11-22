По словам экономиста, предложенный министерством налог больше напоминает налог на имущество, который ощутят малоимущие люди и те, кто пользуется старыми автомобилями. Куодис заметил, что сейчас вместо налога на загрязнения у нас - акцизы на топливо.

"Пытаются ввести такой регрессивный налог на имущество. Он имеет мало общего с загрязнением, налог на загрязнение уже давно существует, это акциз на топливо. Он прекрасно связан с тем, от чего зависит уровень загрязнения – сколько километров проезжаешь, на какой скорости. (...) А получится, что те, кто проезжает 1000 км, какие-нибудь живущие в деревне пенсионеры, на старом Volkswagen Passat, будут платить регрессивный налог – около 1000 евро в год, а горожане, которые по выходным ездят в Палангу, ездят на большой скорости, будут платить меньше", – сказал Куодис в интервью Žinių radijаs.

По мнению экономиста, предложенные изменения направлены не на то группу автомобилей: чтобы снижать загрязнение, надо облагать налогами те автомобили, которые занимают большую часть экономики - транспорт и логистику, а не личные авто.

"Разговоры о загрязнениях очень абстрактны, ведь есть и грузовой транспорт, Литва участвует в рынке грузовых автомобильных перевозок. Вопрос – какая доля загрязнения приходится на легковые авто. Если посмотрим, увидим, что относительно небольшую. Они не хотят трогать бизнес, они хотят, чтобы граждане как-то заплатили неясно за что", – критикует предложение Куодис.

Он отмечает, что министерство говорит о загрязнении, но не говорит где и как его будут снижать. Планы введения налога в зависимости от выбросов CO2 - не самое целесообразное решение, особенно, когда говорят о дизельных автомобилях.

"Разговоры о загрязнениях слишком абстрактны. Мы должны говорить о загрязнениях чем-то конкретным и где-то конкретно. Нам надо говорить о борьбе с загрязнением дизельного транспорта в городе. С этим мир уже борется, например, не разрешает старым дизельным автомобилям заезжать в центр города. Есть разные способы борьбы. А тут какой-то Volkswagen Passat в деревне, какая разница, что он там немного подымит", – сказал Куодис.

Правительство Литвы 24 ноября обсудит оправки к закону о регистрации транспортных средств. Планируют ввести ежегодные налоги на автомобили, если их выбросы C02 превышают 130 г/км. Новый налог будет зависеть от выбросов CO2 и типа топлива.