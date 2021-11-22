aA
Экономист Раймондас Куодис сказал, что предложенный Министерством охраны окружающей среды Литвы ежегодный налог на пользование автомобилями не будет способствовать снижению уровня загрязнения.
Raimondas Kuodis
Raimondas Kuodis
© DELFI / Domantas Pipas

По словам экономиста, предложенный министерством налог больше напоминает налог на имущество, который ощутят малоимущие люди и те, кто пользуется старыми автомобилями. Куодис заметил, что сейчас вместо налога на загрязнения у нас - акцизы на топливо.

"Пытаются ввести такой регрессивный налог на имущество. Он имеет мало общего с загрязнением, налог на загрязнение уже давно существует, это акциз на топливо. Он прекрасно связан с тем, от чего зависит уровень загрязнения – сколько километров проезжаешь, на какой скорости. (...) А получится, что те, кто проезжает 1000 км, какие-нибудь живущие в деревне пенсионеры, на старом Volkswagen Passat, будут платить регрессивный налог – около 1000 евро в год, а горожане, которые по выходным ездят в Палангу, ездят на большой скорости, будут платить меньше", – сказал Куодис в интервью Žinių radijаs.

Статьи по теме:
Литва откажется от налога на регистрацию авто и введет налог на эксплуатацию  (56)
Экономист: рост экономики – ничто, если жители не чувствуют на себе его плоды  (42)

По мнению экономиста, предложенные изменения направлены не на то группу автомобилей: чтобы снижать загрязнение, надо облагать налогами те автомобили, которые занимают большую часть экономики - транспорт и логистику, а не личные авто.

"Разговоры о загрязнениях очень абстрактны, ведь есть и грузовой транспорт, Литва участвует в рынке грузовых автомобильных перевозок. Вопрос – какая доля загрязнения приходится на легковые авто. Если посмотрим, увидим, что относительно небольшую. Они не хотят трогать бизнес, они хотят, чтобы граждане как-то заплатили неясно за что", – критикует предложение Куодис.

Он отмечает, что министерство говорит о загрязнении, но не говорит где и как его будут снижать. Планы введения налога в зависимости от выбросов CO2 - не самое целесообразное решение, особенно, когда говорят о дизельных автомобилях.

"Разговоры о загрязнениях слишком абстрактны. Мы должны говорить о загрязнениях чем-то конкретным и где-то конкретно. Нам надо говорить о борьбе с загрязнением дизельного транспорта в городе. С этим мир уже борется, например, не разрешает старым дизельным автомобилям заезжать в центр города. Есть разные способы борьбы. А тут какой-то Volkswagen Passat в деревне, какая разница, что он там немного подымит", – сказал Куодис.

Правительство Литвы 24 ноября обсудит оправки к закону о регистрации транспортных средств. Планируют ввести ежегодные налоги на автомобили, если их выбросы C02 превышают 130 г/км. Новый налог будет зависеть от выбросов CO2 и типа топлива.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Опрос: больше половины жителей Литвы не поддерживают новый налог на автомобили (49)

Больше половины жителей Литвы не поддерживают налог...

Подготовлен калькулятор - можно посчитать, каким будет ежегодный налог на автомобиль (26)

Министерство охраны окружающей среды Литвы...

TOP новостей

Крупные работодатели в Литве не намерены оплачивать тестирование работников (1)

С 1 декабря 2021 года в Литве меняется порядок оплаты...

Экономист критикует увеличение налога на автомобили в Литве: это мало чем связано с уровнем загрязнения (26)

Экономист Раймондас Куодис сказал, что предложенный...

Три муниципалитета Литвы перешли в красную эпидемиологическую зону (3)

В статистике коронавируса в Литве есть две хорошие...

Такого развлечения в Литве еще не было: по железной дороге к Деду Морозу

Публичное учреждение "Аукштайтийская железная дорога"...

Коронавирус в Литве: 851 новый случай и 23 смерти (9)

За минувшие сутки в Литве было выявлен 851 новый случай...