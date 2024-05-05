Экологи: пытаясь помочь диким животным, люди порой причиняют им вред

Экологи напоминают, что забирать домой или брать на руки диких животных категорически запрещено, если только они не ранены.
"Все детеныши, найденные в дикой природе, - это дети природы, и мы можем быть уверены, что о них есть кому позаботиться. Например, первые несколько дней после рождения косуленок лежит в траве и, так сказать, не реагирует на окружающую обстановку. Человеку они могут показаться слабыми и беззащитными. Однако такое поведение обеспечивает безопасность детеныша до тех пор, пока он не окрепнет настолько, что сможет следовать за матерью. Важно также знать, что птенцы многих птиц покидают свои гнезда задолго до того, как научатся летать. Это необходимо, потому что чем раньше они рассредоточатся вокруг гнезда и спрячутся, тем больше вероятность того, что они останутся незамеченными хищниками", - говорит натуралист и писатель Селемонас Палтанавичюс.
По словам натуралиста, чаще всего люди не могут заменить родителей, потому что не смогут обеспечить птенцов правильной пищей, не передадут им навыки, которые понадобятся в дикой природе", - говорит Палтанавичюс.
По словам натуралистов, очень редко детеныши диких животных теряют своих родителей. Если детеныши остаются одни, это не значит, что их бросили. Обычно мать уходит, услышав приближение человека, и возвращается, когда человек уходит. Родители также оставляют своих детенышей одних, когда уходят за пропитанием.
Поскольку птенцы практически не имеют запаха, они не привлекают хищников и находятся в безопасности. При необходимости брать их на руки или перемещать можно только в перчатках, обмотав руки тканью или травой, чтобы предотвратить попадание человеческого запаха. Если маленький лесной житель оказался в опасном месте, у дороги, забрел в жилой район или город, его следует вынести в безопасное место, не трогая голыми руками и оставить в покое.
Орнитологи советуют, если вы увидели птицу, которая плохо летает, но уже в оперении и не ранена, оставьте ее там, где вы ее нашли. Поднимать и сажать птицу на ветки дерева или куста следует только в том случае, если ей угрожает опасность - если поблизости есть хищные животные, если на нее могут наступить прохожие, если она находится на проезжей части. Однако если тело птицы покрыто пухом, есть голые места или она слабо стоит на ногах, ее следует вернуть в гнездо, которое, вероятно, находится неподалеку. Однако, этого не следует делать с птенцами совы или вороны, так как находящиеся рядом родители могут напасть на человека.
Если вы обнаружили гнездо с выпавшими неоперившимися или слабо оперенными птенцами, соберите остатки гнезда в небольшую картонную коробку, а молодых птиц поместите в безопасное место на дереве или кустарнике неподалеку от места гнездования. Когда человек уйдет, голодные птенцы подзовут своих родителей.
Если животное попадает в урбанизированную среду и получает травму, например натыкается на что-то или запутывается, его необходимо осмотреть, чтобы убедиться, что оно действительно ранено. Но если найденыш двигается нормально, его следует оставить в покое.
Если все-таки окажется, что малышу нужна помощь, обратитесь в службу помощи животным. Они посоветуют, что делать дальше, оценят, не ухудшит ли отлов ситуацию и не пострадает ли животное от стресса.
Специалисты Центра охраны дикой природы, который был создан в прошлом году, отмечают, что частенько приносят домой зайчат, найденных в дикой природе. Зайчата действительно могут быть одни, а их матери навещают их и кормят молоком.
При виде человека или любой другой угрозы зайчата замирают и не спешат убегать. Так что если вы заметили зайца, это не значит, что ему нужна помощь человека. Его также нельзя трогать руками. Если заяц находится в явной опасности, его можно переместить, не прикасаясь непосредственно к животному.
По данным Центра охраны дикой природы, зайчонка не следует перемещать далеко от места, где он был найден, а лучше всего переместить его в высокую траву или кустарник, где он может надежно спрятаться.
Зайцы, выращенные человеком, обладают более слабым иммунитетом и хуже приспособлены к выживанию в дикой природе, поэтому для их переселения в дикую природу будет необходим длительный период адаптации.
Дополнительную информацию можно найти на сайте Центра охраны дикой природы. А также на сайте Ассоциации защитников животных и сайте Инициативы по защите животных. Вы также можете позвонить по экстренному номеру 112, который направит вас в Департамент охраны окружающей среды.