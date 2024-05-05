Экологи: пытаясь помочь диким животным, люди порой причиняют им вред

"Все детеныши, найденные в дикой природе, - это дети природы, и мы можем быть уверены, что о них есть кому позаботиться. Например, первые несколько дней после рождения косуленок лежит в траве и, так сказать, не реагирует на окружающую обстановку. Человеку они могут показаться слабыми и беззащитными. Однако такое поведение обеспечивает безопасность детеныша до тех пор, пока он не окрепнет настолько, что сможет следовать за матерью. Важно также знать, что птенцы многих птиц покидают свои гнезда задолго до того, как научатся летать. Это необходимо, потому что чем раньше они рассредоточатся вокруг гнезда и спрячутся, тем больше вероятность того, что они останутся незамеченными хищниками", - говорит натуралист и писатель Селемонас Палтанавичюс.