Эфир Delfi: зерно из Одессы, наступление ВСУ, Косово и Александр Васильев в Литве

Россия перебрасывает свои войск на Юг и усиливает обстрелы, готовясь таким образом к контр наступлению ВСУ.

Обсуждаем эти темы с литовским политологом Альвидасом Медалинскасом (Университет им. Миколаса Ремериса), который находится в Одессе.

Власти признанной частью мирового сообщества Республики Косово приняли решение отложить на месяц введение новых правил въезда в страну для граждан Сербии, анонсированных властями Приштины 29 июля. Это решение ранее вызвало протесты жителей Косова. О происходящем между Косово и Сербией говорим Анатолий Демещук, эксперт-балканист, кандидат исторических наук на связи со студией Delfi.

Историк моды Александр Васильев снова в Литве. В Висагинасе, где находится коллекция моды известного декоратора, проходит выставка, посвященная моде 70-х годов.

Встретились с Александром Васильевым и поговорили о его проектах и тенденциях моды.