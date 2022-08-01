Эфир Delfi: зерно из Одессы, наступление ВСУ, Косово и Александр Васильев в Литве

Россия перебрасывает свои войск на Юг и усиливает обстрелы, готовясь таким образом к контр наступлению ВСУ.
Обсуждаем эти темы с литовским политологом Альвидасом Медалинскасом (Университет им. Миколаса Ремериса), который находится в Одессе.
Власти признанной частью мирового сообщества Республики Косово приняли решение отложить на месяц введение новых правил въезда в страну для граждан Сербии, анонсированных властями Приштины 29 июля. Это решение ранее вызвало протесты жителей Косова. О происходящем между Косово и Сербией говорим Анатолий Демещук, эксперт-балканист, кандидат исторических наук на связи со студией Delfi.
Историк моды Александр Васильев снова в Литве. В Висагинасе, где находится коллекция моды известного декоратора, проходит выставка, посвященная моде 70-х годов.
Встретились с Александром Васильевым и поговорили о его проектах и тенденциях моды.
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