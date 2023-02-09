Поддержка и помощь Украине, отражающей агрессию России - один из ключевых вопросов встреч. Пока идет война, сложно говорить об ускоренной евроинтеграции, но тема перспективы членства Украины в ЕС поднимается как экспертами, таи и политиками.
О том, какова эта перспектива, возможны ли сейчас четкие решения, направленные на дальнейшую евроинтеграцию Украины, говорим с европарламентарием от Литвы Пятрасом Ауштрявичюсом и директором Института мировой политики Евгеном Магдой.
Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов
Начало трансляции в 13.00
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Вильнюсе 5-й день ищут пропавшего подростка, обращаются за помощью к каунасцам
В Вильнюсе 5-й день ведутся поиски пропавшего 15-летнего...
Эфир Delfi: Зеленский, Украина, Литва, ЕС — помощь и перспектива вступления
Президент Украины Владимир Зеленский принимает...
В Вильнюсе совершены несколько нападений на несовершеннолетних – полиция сообщает не обо всех случаях
Только в прошлом году были зарегистрированы 500 случаев...
Вильнюсский старый театр продолжает обновлять свой репертуар
Вильнюсский старый театр (ВСТ), реагируя на...
Украинские беженцы: между помощью ЕС и российской пропагандой
Вряд ли стоит рассчитывать на то, что начатая 24 февраля...