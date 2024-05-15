Эфир Delfi: закон об иноагентах, протесты и судьба Грузии I визит Блинкена в Киев, Patriot и блюз

Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США фундаментально пересмотрят отношения с Грузией, если закон вступит в силу. Более подробно об этом говорим c главой комитета Сейма по иностранным делам Жигимантасом Павиленисом, только что вернувшимся из Тбилиси и наблюдавшим за вчерашними акциями протеста.
Часть новой военной помощи США уже прибыла в Украину, заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время необъявленного визита в Киеве. Американские поставки должны "по-настоящему изменить ситуацию на поле боя". Подробнее об этом визите и помощи говорим с представителем Госдепартамента США Дэном Сисэком.