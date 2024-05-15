Эфир Delfi: закон об иноагентах, протесты и судьба Грузии I визит Блинкена в Киев, Patriot и блюз

Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США фундаментально пересмотрят отношения с Грузией, если закон вступит в силу. Более подробно об этом говорим c главой комитета Сейма по иностранным делам Жигимантасом Павиленисом, только что вернувшимся из Тбилиси и наблюдавшим за вчерашними акциями протеста.