2024.05.15 13:29

Эфир Delfi: закон об иноагентах, протесты и судьба Грузии I визит Блинкена в Киев, Patriot и блюз

 
ru.DELFI.lt

Парламент Грузии принял закон об иноагентах в окончательном третьем чтении. Решение депутатов было встречено массовыми протестами и блокировкой автомобильного движения. Спецназ жестко разгонял демонстрантов с применением водометов и перцового газа. В результате избиения силовиками лидер оппозиционного движения "Сила в единстве" Давид Кацарава оказался в реанимации. Не заставила себя ждать и реакция международного сообщества.

Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США фундаментально пересмотрят отношения с Грузией, если закон вступит в силу. Более подробно об этом говорим c главой комитета Сейма по иностранным делам Жигимантасом Павиленисом, только что вернувшимся из Тбилиси и наблюдавшим за вчерашними акциями протеста.

Часть новой военной помощи США уже прибыла в Украину, заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время необъявленного визита в Киеве. Американские поставки должны "по-настоящему изменить ситуацию на поле боя". Подробнее об этом визите и помощи говорим с представителем Госдепартамента США Дэном Сисэком.

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