Эфир Delfi: ВСУ "уходит" военных РФ из Херсона, генерал США об истребителях для Украины

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Отступление российских военных из Херсона обсуждаем с руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко.

Военная помощь Украине со стороны США — тема интервью с отставным генерал-лейтенантом США, главным планировщиком атак воздушной кампании Западной коалиции "Буря в пустыне" в 1991 году, деканом Института исследований воздушно-космических сил им. Митчелла Дэвидом Дептулой.

Ведущая - Анжела Бубеляк.

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