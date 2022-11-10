Эфир Delfi: ВСУ "уходит" военных РФ из Херсона, генерал США об истребителях для Украины

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Отступление российских военных из Херсона обсуждаем с руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко.
Военная помощь Украине со стороны США — тема интервью с отставным генерал-лейтенантом США, главным планировщиком атак воздушной кампании Западной коалиции "Буря в пустыне" в 1991 году, деканом Института исследований воздушно-космических сил им. Митчелла Дэвидом Дептулой.
Ведущая - Анжела Бубеляк.
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