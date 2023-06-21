21 июня 2023 г. 10:40

Эфир Delfi: в Эстонии легализованы однополые браки - последует ли этому примеру Литва?

 
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Парламент Эстонии большинством голосов легализовал в стране однополые браки и разрешил однополым парам усыновлять детей. Решение, которое вступит в силу с 2024 года, называют историческим, поскольку оно впервые будет реализовано на постсоветском пространстве. О значении легализации для Эстонии, настроениях в обществе и о том, последует ли этому примеру Литва, говорим в новом выпуске программы. На связи с нами - координатор квир проекта Q-Space в Эстонии Артем Тюрин. А в студии Delfi - депутат Сейма Литвы Моргана Даниэле.

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