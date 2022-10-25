Эфир Delfi советником МВД Украины и экс-главой МИД Литвы: про российскую "грязную бомбу"

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О "грязной бомбе", которой Россия пугает Европу, и ситуации в Украине говорим с советником МВД Украины Вадимом Денисенко и экс-главой МИД Литвы, бывшим послом Литвы в Украине Пятрасом Вайтекунасом.

Ведущие — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов

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