Эфир Delfi с военными батальона спецназначения и взвода огневой поддержки: что могут дроны на войне?

В сегодняшнем эфире - интервью с украинскими военными из 20-го отдельного батальона специального назначения Украина - комбатом Павлом Куриленко и командиром взвода огневой поддержки Алексеем Коцаром. Делегация из военнослужащих посетила Литву для обмена опытом с литовскими коллегами. Особенное внимание уделялось опыту использования FPV-дронов, которые частично стали заменять артиллерию. Бойцы этого батальона принимали участие в разгроме российского штурма Урожайного при помощи беспилотников в том году. Они также привели примеры эффективной работы беспилотников в бевых условиях и рассказли о том, что важно для военных на фронте сегодня.