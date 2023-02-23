Эфир Delfi с украинским медиком и почетным консулом Литвы в Луганске — год помощи Украине

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Год войны стал и годом помощи Украине. Какие регионы Украины нуждаются в ней больше всего, как чувствуют себя украинские беженцы в Литве, какие вещи и в каких города собирает организация Caritas.

После выпуска новостей — о годовщине войны, говорим с гостями студии: медиком из Украины и волонтером каунасского центра Caritas Оленой, а также почетным консулом Литвы в Луганске Робертасом Габуласом.

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