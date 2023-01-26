Эфир Delfi с послом США при ОБСЕ Майклом Карпентером и украинским военным историком

aA
С событиями 26 января в выпуске новостей знакомит Анжела Бубеляк. А после новостей — эксклюзивное интервью с послом США при ОБСЕ Майклом Карпентером, который находился с визитом в Литве.

Готовы ли США поддержать передачу Украине истребителей Ф-16, какому результату в войне стремится администрация Байдена, роли ОБСЕ в войне, о сотрудниках организации, которые находятся в заложниках России, депортации украинских детей, а также о том, как после войны обезопасить мир от России.

Роль бронетехники и артиллерии в этой войне, и как новые пакеты военной помощи от союзников могут изменить ситуацию на фронте обсудили с военным историком, доктором исторических наук, профессором кафедры гуманитарных наук Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Андреем Харуком.

Начало трансляции в 13.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эфир Delfi: Вильнюсу исполняется 700 лет, Харьков — от разрушения до восстановления

ФРГ поставит танки Leopard Украине, Вильнюсу сегодня...

Эфир Delfi: интервью с украинскими военными из Бахмута

О военных действиях на Донбассе, в том числе в Бахмуте,...

Эфир Delfi: "Леопарды" для Украины, Пригожин против Минобороны и 700-летний юбилей Вильнюса

Институт изучения войны один из своих отчетов посвятил...

Эфир Delfi: музыкальные итоги с певицей Монеточкой

В эту пятницу сразу после выпуска новостей — интервью с...

Эфир Delfi: Украина глазами литовского путешественника-волонтера и трибунал для России

Украина глазами литовского путешественника. Как...

Эфир Delfi c начальником штаба Навального Леонидом Волковым

Выпуск новостей: крушение вертолета в Броварах, будет...

Эфир Delfi – Михаил Подоляк: у нас заготовлены сюрпризы для России, они воюют рабами

Сразу после выпуска новостей — в Страсбурге начинается...

Эфир Delfi: удар по жилому дому в Днепре, солидарность и митинги поддержки Украины в Вильнюсе

Каждый вечер понедельника на Кафедральной площади...

TOP новостей

Читатели портала рассказали о высоких ценах: дешевле заказывать доставку из Латвии

В последнее время в Литве значительно подорожали...

Эфир Delfi с послом США при ОБСЕ Майклом Карпентером и украинским военным историком

С событиями 26 января в выпуске новостей знакомит Анжела...

Европарламентарий Раса Юкнявичене: не все верят, но я верю, что Россия может стать другим государством

"Не все верят, что Россия сможет стать другим...

В Вильнюсе в четверг прогнозируют сильный снег

Вильнюсская муниципальная компания Grinda в фейсбуке...

Министр культуры Литвы: русским произведениям в литовских театрах должен быть объявлен ментальный карантин

В репертуаре Клайпедского драматического театра по...