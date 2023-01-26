Эфир Delfi с послом США при ОБСЕ Майклом Карпентером и украинским военным историком

Готовы ли США поддержать передачу Украине истребителей Ф-16, какому результату в войне стремится администрация Байдена, роли ОБСЕ в войне, о сотрудниках организации, которые находятся в заложниках России, депортации украинских детей, а также о том, как после войны обезопасить мир от России.
Роль бронетехники и артиллерии в этой войне, и как новые пакеты военной помощи от союзников могут изменить ситуацию на фронте обсудили с военным историком, доктором исторических наук, профессором кафедры гуманитарных наук Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Андреем Харуком.
Начало трансляции в 13.00
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