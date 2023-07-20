Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: зерновая сделка, шантаж России, ракетные обстрелы, мост в Крым

Одесса третьи сутки подряд становится одним из главных объектов российских террористических атак. Активизацию ракетных обстрелов связывают с выходом России из зерновой сделки. А с сегодняшнего дня Кремль намерен рассматривать все суда, следующие в украинские порты, как потенциальных перевозчиков грузов военного назначения. Поддастся ли мировое сообщество на очередной российский шантаж? Каковы последствия прекращения вывоза украинского зерна? Стоит ли ждать новых атак на Крымский мост? Чем Пригожин будет заниматься в Беларуси? Эти и другие вопросы обсуждаем с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком.