Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: замена Залужного Сырским, Путитн и Рюрик опять, помощь США Украине

Замена Залужного Сырским: каких изменений ждут от нового главнокомандующего ВСУ? От Рюрика до "Украины, созданной Сталиным": разбираем интервью Путина Такеру Карлсону. Сенат США одобрил помощь Украине, Израилю и Тайваню: последует ли примеру Палата представителей? Рада одобрила в первом чтении законопроект о мобилизации, но фракции планируют внести большое количество поправок.