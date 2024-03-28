Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: Лукашенко подставил Путина с "украинским следом", Харьков, мигранты

Теракт в Москве: является ли новый всплеск мигрантофобии в России свидетельством того, что общество не готово поверить в "украинский след"? Публичные пытки и разговоры о смертной казни: есть ли угроза для украинских военнопленных? Феномен Лукашенко: почему белорусский диктатор рушит версию Путина и грозит Сувалкскому коридору? Эскалация вокруг Харькова: остановится ли Путин в случае оккупации города? 5 вариантов вступления Франции в войну: от строительства военных заводов до борьбы в окопах. Эти и другие темы обсуждаем с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.