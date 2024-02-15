Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: космическое ядерное оружие, брат в России, Байден лучше Трампа

 
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Очередной массовый обстрел Украины, есть попадания в объекты инфраструктуры и пострадавшие. На дно ушел еще один русский военный корабль: сколько еще просуществует Черноморский флот РФ? За каждый удар по Харьковщине последует удар по Белгородчине: Легион «Свобода России» берет «шефство» над украинским регионом. Угроза нацбезопасности США: реалистичны ли планы России по размещению ядерного оружия в космосе? Байден лучше Трампа: что стоит за очередными откровениями Путина?

Эти вопросы, а также появившуюся информацию о родном брате в России, обсудим с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Начало эфира в 13:30.

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