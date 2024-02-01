Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: 50 млрд от ЕС - подтверждено, тема Залужного, что не так с ИЛ-76, статья главы ЦРУ

ЕС утвердил финансовую помощь Украине в размере 50 млрд евро. CNN прочит отставку Залужного на этой неделе: откуда растут корни кампании вокруг украинского главнокомандующего? Массовый обмен пленными: что известно об украинцах из списка якобы погибших на ИЛ-76? Ключ к успеху - в продолжении западной помощи Украине: новая программная статья главы ЦРУ. Можно ли считать Надеждина антивоенным кандидатом и с чем связана охота режима Путина на музыкантов БИ-2? Эти и другие темы обсуждаем с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком.