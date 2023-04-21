Эфир Delfi с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской

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20 апреля Сейм Литвы подавляющим большинством голосов отклонил вето президента на законопроект об ограничении для россиян и беларусов. Депутаты услышали месседж белорусской диаспоры и представителей демократических сил о том, что "беларусы не равно Лукашенко" и "беларусы не равно россияне".

Почему беларусы меньше россиян виноваты в развязанной в Украине войне? Считает ли Путин Лукашенко одним из своих губернаторов? Какие настроения в условиях диктатуры царят в Беларуси? Какой внешнеполитический вектор выберет свободная Беларусь? Эти и другие вопросы мы адресовали лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской.

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Ведущий — Дмитрий Семенов

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