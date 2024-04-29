Эфир Delfi с Ильей Пономаревым: невыборы в России Путина и резолюция Европарламента

На прошлой неделе Европарламент принял резолюцию о нелегитимности "так называемых президентских выборов в России". В документе также приветствуется храбрость тысяч людей в России, которые протестуют против режима Путина и стремятся сделать свою страну демократической. В качестве примера приводится акция "Полдень против Путина", когда в день голосования 17 марта в 12:00 люди пришли к избирательным участкам.