Эфир Delfi с главным сержантом ВСУ: эволюция вооруженных сил Украины, героизм, контрнаступление

Среди основных тем - новая роль Северного региона в НАТО, поддержка Украины, пути ускорения “зеленого” перехода стран для борьбы с изменениями климата, а также участие молодежи в развитии демократии. Ожидаются выступления премьер-министров этих стран, а также генсека НАТО Йенса Столтенберга. В эфире будет включение корреспондента Delfi, работающего на месте.