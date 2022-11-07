aA
Журналисты RISE Moldova совместно с Центром “Досье” обнаружили шесть банковских платежей из России на счет НПО экс-президента Молдовы Игоря Додона почти на 5 млн леев (около $300 тыс). Причем почти каждый транш сопровождается антизападными либо пророссийскими заявлениями экс-президента Молдовы и его соратников.

Подробнее о расследовании поговорим с редактором русскоязычного отдела расследовательского проекта RISE Moldova Владимиром Тхориком.

Во второй части передачи покажем сюжет об украинских детях в электренайской прогимназии “Ажуолино”.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эфир Delfi - итоги недели: бюджетные споры в Литве, запрет роста цен в Беларуси, "единство" народа России

Сразу после выпуска новостей подведем итоги этой...

Эфир Delfi: кризис мигрантов на восточных границах ЕС — преодолен или все впереди?

В 2021 году восточные границы Европейского союза были...

Эфир Delfi с немецким политологом Андреасом Умландом

31 октября в Сейме Литовской Республики проходит...

Эфир Delfi: Валдайский Путин, израильская Собчак, глава МВД и генерал

Гости студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели,...

Эфир Delfi: как разминировать Украину и побег израильтянки Собчак из России

Официально подтверждено, что Ксения Собчак находится...

Эфир Delfi: украинский криминалист о преступлениях российских военных

После начала деоккупации украинских территорий мир...

TOP новостей

Праздничные выходные дни в Литве: сокращать, увеличивать или оставить все, как есть?

На минувшей неделе жители Литвы смогли насладиться...

Эфир Delfi: "российские уши" в Молдове и украинские дети в прогимназии Электренай 

Журналисты RISE Moldova совместно с Центром “Досье”...

"170 млн евро в бюджете": предложение парламентариев позволило бы увеличить пенсию каждого пенсионера

Члены парламентской Фракции демократов "Во имя Литвы"...

В Литве опасаются приближающейся зимы: в любой день может начаться массовое прибытие украинцев

Поскольку российские вооруженные силы продолжают...

Главы МВД и погранслужбы Литвы: угрозы в связи с возможным наплывом нелегалов из России нет

С конца октября поток нелегальных мигрантов из...