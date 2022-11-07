Эфир Delfi: "российские уши" в Молдове и украинские дети в прогимназии Электренай 

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Журналисты RISE Moldova совместно с Центром “Досье” обнаружили шесть банковских платежей из России на счет НПО экс-президента Молдовы Игоря Додона почти на 5 млн леев (около $300 тыс). Причем почти каждый транш сопровождается антизападными либо пророссийскими заявлениями экс-президента Молдовы и его соратников.
Подробнее о расследовании поговорим с редактором русскоязычного отдела расследовательского проекта RISE Moldova Владимиром Тхориком.
Во второй части передачи покажем сюжет об украинских детях в электренайской прогимназии “Ажуолино”.
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