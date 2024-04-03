Эфир Delfi: Роман Доброхотов, Нериюс Малюкявичюс о "Гаванском синдроме" и возможной атаке в Вильнюсе

Журналисты-расследователи связали "Гаванский синдром" с российским ГРУ. Загадочная болезнь американских дипломатов, сопряженная с головокружением, отсутствием концентрации, потерей ориентации в пространстве, фиксировалась в моменты нахождения агентов российской разведки рядом с дипмиссиями. СМИ писали о возможной атаке микроволнами и во время саммита НАТО в Вильнюсе. Однако Минобороны Литвы 2 апреля заявило, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. Более подробно о расследовании говорим с шеф-редактором издания The Insider Романом Доброхотовым и политологом, исследователем пропаганды Нерюсом Малюкявичюсом.