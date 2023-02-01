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В Литве объявлена масштабная акция по сбору средств "Radarom", но на этот раз не на турецкий беспилотник "Байрактар", а на приобретение мобильных радаров для Украины. Подробнее об этом рассказывает основатель литовской волонтерской организации "Blue/Yellow Ukraine" Йонас Охман.

Во вторник 31 января адвокат и близкие экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сообщили СМИ, что политик находится в критическом состоянии и переведен в реанимацию. Сама клиника "Вивамеди" сообщала, что он по-прежнему находится в палате. 1 февраля должно состояться очередное заседание суда по ходатайству об отсрочке наказания и освобождении Саакашвили. Подробнее об этом говорим с адвокатом бывшего президента Грузии Шотой Тутберидзе.

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Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.

Начало трансляции в 13.00

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