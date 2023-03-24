Эфир Delfi: проект ограничений для россиян и белорусов в Литве — за и против

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На этой неделе в первом чтении Сейм Литвы проголосовал за законопроект о введении национальных санкций из-за агрессии в Украине. Он предусматривает ограничения для граждан России и Беларуси. В частности, предлагается приостановить прием заявлений на получение гражданства и запретить покупку недвижимости.

Документ вызвал бурные дискуссии и обсуждения в обществе, после которых Партия свободы и Движение либералов зарегистрировали поправки ко II чтению, смягчающие первоначальную версию. Попробуем разобраться с аргументами за и против.

В студии Delfi – депутат Сейма Литвы он консерваторов Валдас Ракутис и иммигрантки из России Оюми Башинова и Татьяна Соколова.

Ведущие выпуска: Анежела Бубеляк и Дмитрий Семенов

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