Эфир Delfi: проект ограничений для россиян и белорусов в Литве — за и против

Документ вызвал бурные дискуссии и обсуждения в обществе, после которых Партия свободы и Движение либералов зарегистрировали поправки ко II чтению, смягчающие первоначальную версию. Попробуем разобраться с аргументами за и против.
В студии Delfi – депутат Сейма Литвы он консерваторов Валдас Ракутис и иммигрантки из России Оюми Башинова и Татьяна Соколова.
Ведущие выпуска: Анежела Бубеляк и Дмитрий Семенов
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