Певица Алла Пугачева опубликовала в соцсетях "обращение в Минюст РФ", в котором попросила зачислить себя "в ряды иноагентов своей любимой страны".

С 19 сентября в Литве действует ужесточенный контроль за въездом россиян

Главные темы дня обсуждаем с политическим обозревателем, колумнистом Deutsche Welle Константином Эггертом. Из Лондона на связи с нами правозащитница Катерина Бореко.