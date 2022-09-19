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Завершилась продолжавшаяся несколько дней церемония публичного прощания с королевой, в сегодня в Великобритании проходят государственные похороны Елизаветы II. На официальные мероприятия не приглашены официальные лица из России и Беларуси.

Певица Алла Пугачева опубликовала в соцсетях "обращение в Минюст РФ", в котором попросила зачислить себя "в ряды иноагентов своей любимой страны".

С 19 сентября в Литве действует ужесточенный контроль за въездом россиян

Главные темы дня обсуждаем с политическим обозревателем, колумнистом Deutsche Welle Константином Эггертом. Из Лондона на связи с нами правозащитница Катерина Бореко.

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