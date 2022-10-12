Эфир Delfi: перспектива вступления Украины в НАТО – кто за, кто против, и когда это возможно?

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О перспективе вступления Украины в НАТО говорим со Стефаном Бланком, старшим научным сотрудником Евразийской программы Института внешнеполитических исследований, и Егором Черневым, народным депутатом Украины, главой делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО.
Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
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