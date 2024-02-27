Эфир Delfi: отправят ли войска НАТО против РФ, как наследили убийцы Навального?

Российские войска оккупировали еще 2 поселка, Степное и Северное, после выхода ВСУ из Авдеевки. А президент Владимир Зеленский заявил, что армия не будет готова к обороне без помощи США. На этом фоне ЕС обсуждает отправку западных войск в Украину. Однако, по словам президента Франции Макрона, консенсус по этому вопросу пока не достигнут. Тем временем, НАТО продолжает укрепляться - в ближайшее время к альянсу присоединится Швеция. Обо всем об этом более подробно в первой части выпуска говорим с военным экспертом, директором платформы New Geopolitics Research Network. Михаилом Самусем.