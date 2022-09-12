Эфир Delfi: Олег Жданов и Альвидас Медалинскас - перелом в войне

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Наступление ВСУ и освобождение огромной территории от россиcких войск обсуждаем с украинским военным экспертом Олегом Ждановым и литовским политологом Альвидасом Медалинскасом.

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