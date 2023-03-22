После новостей представляем новую еженедельную рубрику — комментарий недели от нашей коллеги Екатерины Орловой и разбор злободневных вопросов с приглашенными экспертами. Как стремление освободить от санкционного бремени представителей крупного российского бизнеса сочетается с критикой русских добровольцев, воюющих за Украину, в чем отличие российских оппозиционных сил от беларусcких, возможны ли здоровые отношения между будущей Россией, Беларусью и европейскими странами.
Подробнее эту тему Екатерина обсуждает с нашими гостями - Анатолием Лебедько, советником Светланы Тихановской, и Денисом Никитиным, командиром "Русского добровольческого корпуса".
Начало эфира в 13.00
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В парламенте Литвы одобрено предложение об ограничениях для россиян и белорусов
Сейм Литвы после обсуждения одобрил законопроект,...
Эфир Delfi: ограничения для граждан РФ и Беларуси в Литве, почему русские и белорусы в войне за Украину?
Сейм Литвы принял в первом чтении законопроект,...
Специалисты в сфере коммуникации: Шимоните перешагнула черту
Эксперты в сфере коммуникации отметили, что реакция...
Глава Минфина: вместо прогрессивных тарифов предлагается дополнительное налогообложение
В пакете налоговых предложений предлагается изменить...
Сравнение цен каршеринговых компаний: у кого дешевле?
Месяц назад компания Bolt представила услугу...