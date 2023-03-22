Эфир Delfi: ограничения для граждан РФ и Беларуси в Литве, почему русские и белорусы в войне за Украину?

aA
Сейм Литвы принял в первом чтении законопроект, который приостанавливает прием заявлений о получении гражданства республики от граждан России и Беларуси и рассмотрение уже поданных заявок, а также водит другие ограничения.

После новостей представляем новую еженедельную рубрику — комментарий недели от нашей коллеги Екатерины Орловой и разбор злободневных вопросов с приглашенными экспертами. Как стремление освободить от санкционного бремени представителей крупного российского бизнеса сочетается с критикой русских добровольцев, воюющих за Украину, в чем отличие российских оппозиционных сил от беларусcких, возможны ли здоровые отношения между будущей Россией, Беларусью и европейскими странами.

Статьи по теме:
Эфир Delfi: главная сенсация выборов - знакомимся новым мэром, и как война изменила оборону Литвы?
Эфир Delfi: в Литве выбрали мэров и советы — кто победил, что показал второй тур?

Подробнее эту тему Екатерина обсуждает с нашими гостями - Анатолием Лебедько, советником Светланы Тихановской, и Денисом Никитиным, командиром "Русского добровольческого корпуса".

Начало эфира в 13.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эфир Delfi: как голосуют и что думают о выборах в Литве иностранцы?

Далеко не всем известно, что в Литве на муниципальных...

Эфир Delfi: как Беларуси готовиться к жизни без России?

Беларуси надо готовиться к отмежеванию от России. В...

Эфир Delfi: сбитый дрон США, как женщины-иммигрантки адаптируются в Литве?

После выпуска новостей — с украинским военным...

Эфир Delfi: кто эти русские, воюющие на стороне Украины против армии Путина?

В начале марта российские СМИ сообщили о том, что на...

TOP новостей

В парламенте Литвы одобрено предложение об ограничениях для россиян и белорусов

Сейм Литвы после обсуждения одобрил законопроект,...

Эфир Delfi: ограничения для граждан РФ и Беларуси в Литве, почему русские и белорусы в войне за Украину?

Сейм Литвы принял в первом чтении законопроект,...

Специалисты в сфере коммуникации: Шимоните перешагнула черту

Эксперты в сфере коммуникации отметили, что реакция...

Глава Минфина: вместо прогрессивных тарифов предлагается дополнительное налогообложение

В пакете налоговых предложений предлагается изменить...

SPARK komanda Nerijus Dagilis ir Marius Slaboševičius

Сравнение цен каршеринговых компаний: у кого дешевле?

Месяц назад компания Bolt представила услугу...