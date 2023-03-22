Эфир Delfi: ограничения для граждан РФ и Беларуси в Литве, почему русские и белорусы в войне за Украину?

После новостей представляем новую еженедельную рубрику — комментарий недели от нашей коллеги Екатерины Орловой и разбор злободневных вопросов с приглашенными экспертами. Как стремление освободить от санкционного бремени представителей крупного российского бизнеса сочетается с критикой русских добровольцев, воюющих за Украину, в чем отличие российских оппозиционных сил от беларусcких, возможны ли здоровые отношения между будущей Россией, Беларусью и европейскими странами.

Подробнее эту тему Екатерина обсуждает с нашими гостями - Анатолием Лебедько, советником Светланы Тихановской, и Денисом Никитиным, командиром "Русского добровольческого корпуса".

Начало эфира в 13.00