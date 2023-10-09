Эфир Delfi о нападении террористов ХАМАС на Израиль, эвакуация граждан Литвы

Утром 7 октября террористическая группировка ХАМАС нанесла массированный ракетный удар по Израилю. Одновременно сотни террористов вторглись на территорию Израиля с целью массового убийства и захвата в плен мирных жителей. По последним данным количество погибших превысило 700 человек. Счет погибших на территории сектора Газа в результате ответных ударов Израиля также идет на сотни. О главной теме последних дней в студии Delfi говорим с политическим обозревателем Deutsche Welle Константином Эггертом и израильским общественным и политическим деятелем Ариэлем Булштейном.