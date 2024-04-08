Эфир Delfi: Немецкая бригада в Литве I Михаил Самусь об украинских БПЛА, Часов Яр, снаряды, французы

Самым сложным участком фронта сегодня является город Часов Яр Донецкой области. Однако в целом, по словам Зеленского, несмотря на нехватку снарядов, силам обороны удалось стабилизировать ситуацию. Также глава государства заявил, что поддержал предложение Макрона по отправке в страну французских инструкторов. На фоне дефицита боеприпасов Украина наращивает производство собственных дронов. По данным издания Bild, вскоре БПЛА смогут преодолевать расстояние в 2000-3000 км.