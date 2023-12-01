Эфир Delfi: нашумевшее интервью главы МИД Литвы - что же сказал Ландсбергис?

Интервью министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса главному редактору агентства ELTA в вызвало удивление в Офисе президента Гитанаса Науседы. Там отметили, что предупреждения министра об экзистенциальных угрозах выглядят странно, а сомнения в 5-ой статье НАТО опасны для государства. Почему слова Ландсбергиса вызвали такую реакцию команды президента, также обратили на себя внимание в Украине и странах партнерах по НАТО? Обсудим с автором интервью, главным редактором информационного агентства ELTA Витаутасом Бруверисом.