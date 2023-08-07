Эфир Delfi: мирные переговоры, "вагнеровцы" и провокации, отказ в ВНЖ россиянам и белорусам в Литве

Итоги встречи в Джидде в первой части выпуска подводим с директором Института мировой политики Евгеном Магдой. Также обсуждаем возможные провокации "вагнеровцев" с целью втянуть Лукашенко в войну и возвращение из Беларуси российских истребителей и боевых вертолетов.
Во второй части выпуска в студии литовский политолог Витис Юрконис. Говорим о россиянах и белорусах, которым отказали в ВНЖ по причине угрозы национальной безопасности.
Начало трансляции в 13.00
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