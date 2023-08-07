Эфир Delfi: мирные переговоры, "вагнеровцы" и провокации, отказ в ВНЖ россиянам и белорусам в Литве

В минувшие выходные в Саудовской Аравии прошли мирные переговоры по Украине с участием представителей 42 государств. Россию к участию в мероприятии не пригласили. По итогам заседаний стороны отказались от совместного заявления, но намерены продолжить обсуждение в сентябре в рамках саммита G20 в Индии.